YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Lexus NX SUV "en iyi hibrit otomobil" seçildi

Lexus NX SUV "en iyi hibrit otomobil" seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Lexus, NX 300h SUV modeliyle, İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader tarafından düzenlenen 2020 Yeni Otomobil Ödülleri'nde En İyi Hibrit Otomobil Ödülü'nün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Lexus, NX 300h SUV modeliyle "En İyi Hibrit Otomobil Ödülü'nün" sahibi oldu.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader, 2020 Yeni Otomobil Ödülleri'nde NX 300h'nin en iyi hibrit seçildiğini bildirdi.

Söz konusu ödül, 181 binin üzerinde otomobilseverin verdiği oylarla belirlendi.

Kalitesi, üstün mühendisliği, verimli hibrit motorları ve lüks kabiniyle öne çıkan SUV modeli NX, 2014'te Avrupa'da tanıtıldıktan sonra kısa zamanda büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneğiyle de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelmişti.

Lexus, gerçek kullanıcıların ve otoritelerin katıldığı birçok araştırmada ve testte üstünlüğünü kanıtlamaya devam ediyor. Lexus, aynı zamanda "Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası", "İkinci Elde En İyi Marka", "En İyi Üretici", "En Güvenilir Lüks Model" gibi çok sayıda ödül almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.