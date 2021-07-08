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Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

08.07.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

İSTANBUL (AA) - Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Murat Ertuğrul getirildi.

Toyota bünyesindeki Lexus açıklamasına göre, 6 yıldır Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevini gerçekleştiren Selim Okutur, şirketin yeni yapılanması kapsamında, bayrağı Ertuğrul’a devretti.

2013 yılından bu yana Toyota Türkiye Satış Bölge Müdürlüğü, Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü, Bayi Satış Operasyonları Müdürlüğü gibi farklı görevler üstlenen Ertuğrul, 15 yıldır otomotiv sektöründe Bayi Geliştirme ve Satış alanlarında farklı alanlarda çalıştı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Mezunu olan Murat Ertuğrul, 1982 yılı Ankara doğumlu ve aynı zamanda evli ve 1 çocuk babası.

Bayrağı Murat Ertuğrul’a devreden Okutur ise Toyota Türkiye’deki Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine devam edecek. Okutur aynı zamanda Toyota ve ALJ Türkiye’nin "Elektromobilite ve Sürdürülebilirlik" alanları yönetiminde de yer alacak.

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