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Lexus Sailing Team, ilk yarışıyla İstanbul'da "yelken açtı"

28.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lexus Sailing Team, ilk yarışıyla İstanbul'da "yelken açtı"

İSTANBUL (AA) - Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni kurulan yelken takımı ile prestijli Bosphorus Cup'a yeni bir soluk getirdi.

Lexus açıklamasına göre, birçok önde gelen yelkencinin mücadele ettiği ve Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen Bosphorus Cup'ta Lexus Sailing Team de ilk kez yer aldı. 21'inci kez düzenlenen organizasyonda yerli ve yabancı toplam 900 yelkenci mücadele etti. Lexus, üzerinde markanın logosunu ve sloganı "Experience Amazing" yazısını taşıyan tekneyle otomobilleri gibi farklı deneyimleri su üstünde de yaşattı.

30 kişilik bir ekipten oluşan Lexus Sailing Team, Lexus çalışanları tarafından kuruldu. Sezon içerisinde Lexus müşterilerinin de yarışacağı Lexus Sailing Team, 2022 sonuna kadar eğitim ve antrenman programıyla birlikte toplam 10 yarışa katılmayı hedefliyor.

Bosphorus Cup'ın ilk yarışını sorunsuz bir şekilde tamamlayan Lexus Sailing Team’in yer aldığı klasmanda 50’ye yakın tekne bulunuyor.

Lexus, farklı etkinliklerde kendisini göstermeye devam ediyor. Lexus Sailing Team'in gelecek yarışlarına Lexus markasının müşterileri de katılarak eşsiz bir deneyim yaşayacak.

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