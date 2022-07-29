Lexus Tasarım Ödülleri’nde 2023 başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Lexus, yeni yetenekleri destekleyerek tasarım yoluyla daha iyi yarınlar yaratmayı hedefleyen Lexus Tasarım Ödülleri için 2023 başvurularını almaya başladı.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2013 yılında başlatılan ödül, etkileyici kariyerlerin ortaya çıkması, keşfedilmesi ve desteklenmesi adına kısa zamanda global bir platform haline geldi.

Uluslararası kapsamda gerçekleştirilen Lexus Tasarım Ödülleri, yaratıcı yeteneklere odaklanarak onların kendilerini göstermeleri adına bir fırsat sağlıyor.

Lexus, ödül için başvuruları 16 Ekim 2022 tarihine kadar kabul edecek ve yarışmanın sonunda dört kazanan belirlenecek. Bu dört kazanan ise endüstride dünyaca tanınmış isimler tarafından mentörlük alacak ve prototip tasarımlarını birlikte geliştirecekler.

Başvuru yapanlardan özgün eserlerini, İhtiyaçları Önceden Bilmek, Yenilikçilik ve Cazibe olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirmesi bekleniyor.

Tasarımların toplumlara yönelik küresel zorlukları öngörmesi, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın yollarını ortaya koyması ve herkesin mutluluğunu artırması hedefleniyor.

Lexus, insanlık adına daha parlak bir geleceğin gelişini hızlandırmayı amaçlıyor ve tasarım yoluyla bunun uygulanabilir çözümlerini özgün bir biçimde aramaya devam ediyor.

Başvurular arasında uluslararası kabul görmüş tasarım uzmanlarından oluşan bir değerlendirme komitesi, değerlendirme kriterlerine göre başvurular arasından 4 kazanan seçecek.

Ardından kazananlar çeşitli tasarım disiplinlerinde önde gelen isimler tarafından yönlendirilecek. Her kazanana 3 milyon Japon Yeni’ne kadar çıkan bir araştırma ve geliştirme bütçesi sağlanacak.

Ödül kazananları, prototip geliştirilmesinin yanı sıra kişisel yaratıcılığının geliştirmesi için de danışmanlık alacak. 2023’ün ilkbahar aylarında kazanan dört kişi, çalışmalarını jüri üyelerine ve mentörlere sunacak.

Kazananlar, çalışmalarını sunduktan sonra jüri üyeleri ile bire bir çalışarak eşsiz bir fırsata sahip olacaklar ve kariyerleri için önemli tavsiyeler alacaklar. Mentörler ve jüri üyeleri ise önümüzdeki sonbahar aylarında açıklanacak.

