Lexus ve Enterprise Türkiye’den yeni bir iş birliği

İSTANBUL (AA) - Lexus, Enterprise Türkiye'ye 60 adet RX SUV modelinin teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus ve Enterprise Türkiye yeni bir iş birliğine gitti. Bu iş birliğiyle birlikte, araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, müşterilerine premium segmentte Lexus ayrıcalığını daha fazla araçla yaşatmayı sürdürüyor.

Lexus, gerçekleştirilen teslimatla birlikte 60 adet RX SUV modelini Enterprise Türkiye’ye takdim etti. Teslimat törenine Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul ve Enterprise Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün katıldı.

Enterprise Türkiye’nin daha önce filosuna kattığı RX SUV ve ES Sedan modellerinin ardından son olarak tercih ettiği Lexus modeli bir kez daha E-SUV segmentinde yer alan RX 300 oldu. Lexus markasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan RX, segmentinin yaratıcısı olarak ilk kez 1998'de satışa sunuldu ve şu anda dördüncü nesliyle satılıyor.

238 PS güç üreten 2.0 litre turbo beslemeli motora sahip RX, aynı zamanda 4x4 sürüşüyle birlikte her yol koşulunda yüksek performans ve yol tutuş sağlıyor.

İlk kez geçen yıl Enterprise Türkiye filosuna katılan RX, müşteriler tarafından yüzde 97 tavsiye etme ve yüzde 97’lik satın alma eğilimi oranıyla kısa zamanda büyük beğeni topladı. Araştırma sonuçlarına göre Lexus RX kullanan müşteriler, aracın özellikle yüksek performansını, sürüş konforunu ve yüksek malzeme kalitesini beğendiklerini de belirtiyorlar.

- "Enterprise Türkiye ile iş birliğimiz her geçen gün büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul, Enterprise Türkiye ile yapılan iş birliğine çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız stratejik işbirliği sayesinde birçok Enterprise Türkiye müşterisi RX SUV modelini deneyimleme fırsatı buluyor. Bu bizim için çok değerli ve bu işbirliğine büyük önem veriyoruz. Enterprise Türkiye müşterilerinden gelen olumlu geri bildirimler de bizi çok mutlu ediyor ve gelen talepler neticesinde geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimiz artarak devam ediyor. Bu sezon için 60 adet RX modeli daha Enterprise Türkiye müşterilerine sunulmuş oluyor ve bu sayede birçok kullanıcı Lexus modellerini deneyimleme fırsatı buluyor. Farklı kullanıcıların Lexus modellerini deneyimlemesi oldukça heyecan verici.

Türkiye’deki büyümesini sürdüren bir marka olarak, tüm satış kanalları bizim için önem taşıyor ve filo pazarı da bu kapsamda önemli bir paya sahip. İlk 7 ayda Türkiye’de premium pazarın yüzde 11 daraldığı bir dönemde biz Lexus olarak yüzde 36 büyüme kaydederek istikrarlı yükselişimize devam ediyoruz. Yüksek verimlilik sunan ve dünyaca bilinen sorunsuzluğuyla ödüller alan Lexus’un Enterprise Türkiye tarafından sıkça tercih edilmesinden ve iş birliğimizin büyüyerek devam etmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz."

