YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

18.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni model, Lexus Electrified marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak

İSTANBUL (AA) - Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030’a kadar Lexus Electrified marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte Lexus Sürüş İmzası da kesintisiz hızlanma, yavaşlama ve direksiyon tepkileriyle birlikte her zaman eşsiz bir sürüş deneyimi sunulmasını sağlayacak.

Lexus’un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle ikonik LFA modelinin ruhunu koruyarak Lexus markasının geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 kilometre/saat hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

Tam elektrikli araçların geliştirilmesi sürecinde performans kapasitesini sunan Lexus, kaliteyi ve tasarımı daha kişiselleştirmiş ürünlerle buluşturacak. Lexus’un yeni elektrikli spor otomobili ise tasarımıyla markanın yenilikçi vizyonunu ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:23
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.