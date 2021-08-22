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Leyla Tanlar yeni imajıyla dikkat çekti

22.08.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara 2017 yılında veda eden 'Paramparça' adlı diziyle adını duyuran oyuncu Leyla Tanlar imajını değiştirdi.

Leyla Tanlar yeni imajıyla dikkat çekti

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan son olarak 'Ferhat ile Şirin' adlı yapımda rol alan Leyla Tanlar, bir ara sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Ancak 4 Eylül 2020'de üniversiteden mezun olduğunu duyurup dijital ortamlardan elini ayağını çekti. 10 ay süren detoks kısa süre önce ise son buldu.

İki yıldır ekranlardan uzak olan genç oyuncu, tatilden karelerini zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor. Tanlar son olarak ise imaj değişikliğine gitti.

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Saçlarının rengini değiştiren ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

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