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Leylek ailesi yavrularını büyütmeye başladı, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu

23.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde elektrik direğine yuvasını kuran leylek ailesi, yavrularının olması ile birlikte mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Kozan’ın Bucak Mahallesi’nde göç eden leylek ailesi narenciye bahçeleri ve suyun gözünün bulunduğu bir elektrik direğine yaptığı yuva ile mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti. Yıllardır göç mevsiminde evine gelen leylek ailesi bu yıl da bahar ayında yuvasında 4 yavrusuna büyütüyor. Mahalle sakinleri de göçmen leylek ailesinin yaşamlarını uzaktan da olsa hayranlıkla izliyor.

Leyleklerin çilek bahçesinin sık sık misafiri olduğunu aktaran Ömer Mantı, "Yaklaşık 3 yıldır biz bu leylek ailesini bölgede gözlemliyoruz. Geldiğimizden beri birlikte yaşıyoruz. Belli dönemde göç ve yavrulama dönemlerinde geliyorlar. Mahallemizde bulunan pınar gözünden avladıkları balıklar ile yavrularını besliyorlar. Günün belli saatlerinde avlanıyor. Balıkları, solucanları avlayıp yuvasına doğru süzülerek götürüyor. Yavrularını uçuruyorlar hepsini gözlemleme sansımız oluyor. İsim vermedik. Çilek bahçesine gelip konuyorlar. İnsanlardan korkuyor, ürkekler. Burada bahçede çileklere dokunmuyor ama gelip geziyor, bizleri mutlu ediyor" dedi.

Leylek ailesi dron ile havadan görüntülenirken, annenin yavrularını koruma içgüdüsü ile takip etmesi dikkat çekti.

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