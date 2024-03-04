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"Leylek köyü"ndeki yuvasına 13. kez konan Yaren, turizmi de hareketlendirdi

AA AA
04.03.2024 13:38
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, "Yaren" leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın 13. kez buluşmasıyla hareketlendi.

Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi"yle tanınan Yaren'in Eskikaraağaç'a beklenenden erken gelmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i görmeye gelenler, Uluabat kıyısında kurulu ve yöresel ürünlerin yer aldığı işletmelerde yüzleri güldürdü.

"Yaren" leyleğin ardından diğer göçmen kuşların da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.

Balıkçı Adem Yılmaz, AA muhabirine, Yaren'in bu sene erken gelerek kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Yaren'in yuvasında eşini beklediğini aktaran Yılmaz, "Yaren leylek, bu yıl Adem amcasına sürpriz yaptı, 15 gün öncesinden geldi. Hiç tahmin etmiyorduk. Her zaman 15-20 Mart, o sıraları görüyorduk. Bize sürpriz yapmış oldu. Çok sevindik, çok heyecanlandım." dedi.

Yaren sayesinde köyde ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşi geldikten sonra ikisiyle birden dostluğumuz devam edecek. Sabahleyin ben ağlarımı atıyorum. Gelip kayığıma konuyor. Tuttuğum balıklardan ona ikram ediyorum. İnşallah 6 ay beraberiz. Yaren'in gelmesiyle köyümüz neşeleniyor, misafirlerimiz yoğun olarak geliyor. Yaren'in sayesinde köyümüz gelişiyor. Köylülerimiz yararlanıyor. Gözleme evleri ürünlerini satıyor. Yaren'in köyümüze çok faydası olduğunu belirtmek istiyorum."

"YAREN'İN SAYESİNDE BİZ DE BURADA İŞ YAPIYORUZ"

Eskikarağaç Mahallesi'nde işletmecilik yapan Saliha Çetin, Yaren'i görmeye gelen ziyaretçiler sayesinde işlerinin yoğunlaştığını dile getirdi.

Yaren'in gelmesiyle mahallenin neşelendiğini vurgulayan Çetin, "Gelen Yaren'i soruyor. Yaren'in sayesinde biz de burada iş yapıyoruz, gözleme satıyoruz. Köyümüz Eskikaraağaç köyüydü, Yaren gelince köyün ismi bile değişti. Kaç senelik köyün ismini bile Yaren değiştirdi. Şimdi leylek köyü oldu. Şimdi Yaren'in sayesinde gelen giden de çok oluyor tabii." diye konuştu.

Ailecek her yıl Yaren'i görmeye geldiklerini ifade eden ziyaretçi Melih Özırmak da Uluabat Gölü'nde tekne turlarına da katıldıklarını söyledi.

Herkesin Eskikaraağaç'ı görmesini tavsiye eden Özırmak, "Gökyüzünde leylek gördüğünüz zaman artık yazın başlangıcıdır ve bir dilek tutarsanız gerçekleşir. Kızımla beraber böyle dilek tutuyoruz. Her yıl dileklerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bizim için keyifli bir deneyim." ​​​​​​​dedi.

Köye gezmeye gelen ve tesadüfen Yaren leyleği gördüğünü anlatan ziyaretçi Rümeysa Çelikkıral ise "Köy çok güzel gerçekten. Şansımıza hava da güzel ve insanları çok sıcakkanlı. Çok konuşkanlar, çok yardımseverler. Yaren'i de gördük. Tekneyle tura çıktık. Yaren de çatıdaydı. Eşini bekliyormuş, öyle söylediler." ifadesini kullandı.

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