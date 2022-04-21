YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Leylekler 20 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor

Leylekler 20 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor

21.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel: - "Misafirlerimiz bu yıl ramazan ayının başlangıcıyla beraber geldi. Güzel bir hava oluşturdular. İnşallah yavrulayıp buradan ayrılıncaya kadar iyi bir şekilde misafir edeceğiz"

OSMAN AKÇA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 26 yılık camiye 20 yıldır yuva yapan leylekler mahallenin simgesi haline geldi.

Muslihittin Mahallesi'nde 26 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel, AA muhabirine, 18 yıldır camide görev yaptığını söyledi.

Leyleklerin havanın çok rüzgarlı olduğu dönemde yuva yapmak için getirdikleri çalı, çırpı gibi malzemelerin uçtuğunu anlatan Demirel, "20 yıldır geldikleri söyleniyor. Son 5 veya 6 yıldır düzenli olarak bahar mevsiminde geliyorlar. Yavrulayıp, çoğaldıktan sonra biraz uçuş antrenmanı yapıp buradan ayrılıyorlar." dedi.

Demirel, olumsuz havaların yoğun olduğu yıllarda yuvaları bozulan leyleklerin apartman ve baca üzerinde konakladığını belirtti.

Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Demirel, "Nöbetleşe duruyorlar. Misafirlerimiz bu yıl ramazan ayının başlangıcıyla beraber geldi. Güzel bir hava oluşturdular. İnşallah yavrulayıp buradan ayrılıncaya kadar iyi bir şekilde misafir edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakini 80 yaşındaki Nergis Kara da 60 yıldır aynı mahallede oturduğunu, leyleklerin 20 yıldır mahallenin misafiri olduğunu anlattı. Kara, zaman zaman seslerini duyduğu leyleklerin yavrularını büyüttükten sonra gittiklerini dile getirdi.

Mahallede yaşayan 74 yaşındaki Yıldız Dadak ise 52 yıldır mahallede yaşadığını, caminin yapılmasının ardından leyleklerin gelmeye başladığını söyledi.

İlk başta tek başına gelen leyleğin sonraki yıl çift geldiğini ifade eden Dadak, "Yavruladıktan sonra gidiyorlar. Her sene devamlı baharda gelip, sonbaharda giderler. Yaklaşık 25 senedir gelirler. Leylekler akşam olduğu zaman manevra yaparak cami kubbesindeki yuvalarına inerler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulunduSultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu
Esenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandıEsenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:14
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”

Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.