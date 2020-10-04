YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Leylekler göç edince restorasyon çalışmaları yeniden başladı

Leylekler göç edince restorasyon çalışmaları yeniden başladı

MALATYA HABERLERİ  | 04.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli depremde hasar gören ve leylekler yuva yapınca restorasyonuna ara verilen Sultan 4. Murat Camisi'nin minaresindeki çalışmalar, leylekler göç ettikten sonra yeniden başladı - Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan: - "Leyleklerin yuva yapmasından dolayı restorasyonu yaklaşık 45 gün durdurduk. Onlar bizim misafirimizdi, yavrular uçtuktan sonra arkadaşlar çalışmaya başladı. Kubbe ve minarede çalışma yapıyoruz, yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında Sultan 4. Murat tarafından yaptırılan ve 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan camideki restorasyon çalışmaları, bölgedeki leylekler göç edince yeniden başladı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, depremde hasar gören ve şerefeden yukarısı yıkılan minareye yuva yapan leylekler dolayısıyla onarım çalışmalarına 45 gün ara verdi.

Hem ecdadın tarihi yapılarına hem de geleneklerine sahip çıkan ekipler, bölgedeki leyleklerin göç etmesi üzerine restorasyon çalışmalarına tekrar başladı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri ecdadın hassasiyetlerini gözeterek gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.

Doğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreminin ardından ecdat yadigarı eserlerde hasar tespiti yaptıklarını, projesi bulunan yapıların restorasyonlarına başladıklarını ifade etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Elazığ'da 7 yapıda zarar meydana geldiğini ve bunların 5'inin tarihi nitelikte olduğunu aktaran Doğan, çalışmaların bittiği Ağa Camisi'nin yeniden ibadete açıldığını, diğerlerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

- Leylek yuvası nedeniyle çalışmalar ertelendi

Yapıların onarımında çok hassas davrandıklarını dile getiren Doğan, Sultan 4. Murat Camisi'nin minaresine çalışmalara başlanacağı sırada leyleklerin yuva yaptığını gördüklerini, bunun üzerine çalışmaları durdurduklarını anlattı.

Doğan, "Sultan 4. Murat Camisi'nde onarıma başladık. Orada şerefeden yukarısı yıkılan minaremiz vardı, leylekler yuva yapmıştı. Leylekler nedeniyle restorasyonu yaklaşık 45 gün durdurduk. Biz ecdadın sadece tarihi yapılarına değil, tüm geleneklerine, bize öğrettiklerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar bizim misafirimizdi, yavrular uçtuktan sonra arkadaşlar çalışmaya başladı. Kubbe ve minarede çalışma yapıyoruz, yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:20
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:28

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Malatya’da Bir İlk
Malatya’da Bir İlk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.