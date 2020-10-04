Leylekler göç edince restorasyon çalışmaları yeniden başladı

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Elazığ'da 7 yapıda zarar meydana geldiğini ve bunların 5'inin tarihi nitelikte olduğunu aktaran Doğan, çalışmaların bittiği Ağa Camisi'nin yeniden ibadete açıldığını, diğerlerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Doğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreminin ardından ecdat yadigarı eserlerde hasar tespiti yaptıklarını, projesi bulunan yapıların restorasyonlarına başladıklarını ifade etti.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan , AA muhabirine yaptığı açıklamada; Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri ecdadın hassasiyetlerini gözeterek gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.

Hem ecdadın tarihi yapılarına hem de geleneklerine sahip çıkan ekipler, bölgedeki leyleklerin göç etmesi üzerine restorasyon çalışmalarına tekrar başladı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, depremde hasar gören ve şerefeden yukarısı yıkılan minareye yuva yapan leylekler dolayısıyla onarım çalışmalarına 45 gün ara verdi.

ORHAN YOLDAŞ - Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında Sultan 4. Murat tarafından yaptırılan ve 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan camideki restorasyon çalışmaları, bölgedeki leylekler göç edince yeniden başladı.

- Leylek yuvası nedeniyle çalışmalar ertelendi

Yapıların onarımında çok hassas davrandıklarını dile getiren Doğan, Sultan 4. Murat Camisi'nin minaresine çalışmalara başlanacağı sırada leyleklerin yuva yaptığını gördüklerini, bunun üzerine çalışmaları durdurduklarını anlattı.

Doğan, "Sultan 4. Murat Camisi'nde onarıma başladık. Orada şerefeden yukarısı yıkılan minaremiz vardı, leylekler yuva yapmıştı. Leylekler nedeniyle restorasyonu yaklaşık 45 gün durdurduk. Biz ecdadın sadece tarihi yapılarına değil, tüm geleneklerine, bize öğrettiklerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar bizim misafirimizdi, yavrular uçtuktan sonra arkadaşlar çalışmaya başladı. Kubbe ve minarede çalışma yapıyoruz, yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz."

