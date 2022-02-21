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Lezita yeni ürünlerini Gulfood 2022’de tanıttı

21.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül: - "2022’de ihracatta hedefimiz 125 milyon dolar. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımımız ile Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandırırken, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Lezita, gıda devlerini bu yıl 27’nci kez bir araya getiren Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na, yenilikçi bakış açısının en iyi örneklerinden olan "içli tavuk" ürünleri ile katıldı.

Lezita açıklamasına göre, marka, hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerini dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olan Gulfood 2022’de dünya devleri ile buluşturdu.

Üretiminden dağıtımına, işlemesinden sunumuna yiyecek ve içecek endüstrisine inovasyon sağlayan, dünyanın en büyük Uluslararası Gıda Fuarı Gulfood, 13-17 Şubat tarihlerinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gulfood’a uzun yıllardır katılım sağlayan Lezita, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan "içli tavuk" ürünlerinin global pazar lansmanını bu fuarla yaptı. Gulfood’a bu yıl geçmiş yıllardakinden daha büyük bir stantla katılan Lezita’nın yenilikçi ürünleri fuarda gıda profesyonelleri tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce profesyonel Lezita’nın standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, geçen yıl ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını belirtti.

Ergül, pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan markası olduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"2022’de ihracatta hedefimiz 125 milyon dolar. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımımız ile Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandırırken, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile ihracattaki iddiamızı daha da büyüteceğiz. Temelini bu yılın ikinci çeyreğinde atacağımız tesisimiz, iki yıl sonra devreye alınacak."​​​​​​​

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