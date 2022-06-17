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Lezita'dan çalışanlarına ek ücret artışı

17.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül: - "Tüm dünyada yaşanan ekonomik zorlukların etkilerini hafifletmek amacıyla yılın ikinci ücret zammını hayata geçiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Lezita, çalışanlarına 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 25 ek ücret artışı yaptı.

Lezita açıklamasına göre, şirket, istisnasız tüm çalışanları desteklemek amacıyla yılın ikinci ücret zammını gerçekleştirdi.

Yüzde 25 olarak yapılan yılın ikinci ücret artışı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Tüm personele yapılacak ücret zammıyla çalışan refahının desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, şirket olarak 17 yılda Türkiye'de beyaz et sektörünün öncülerinden biri olduklarını belirterek, bunun büyük bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu bildirdi.

Lezita ailesi olarak "önce insan" yaklaşımıyla çıktıkları yolculukta çalışanları her zaman "en büyük değerleri" olarak gördüklerini kaydeden Ergül, şu açıklamalarda bulundu:

"Lezita ailesi olarak halkımızın sağlıklı, kaliteli, besleyici ve lezzetli piliç eti ürünlerine ulaşabilmesi için 17 yıldır hep birlikte, aynı özenle çalıştık, çalışıyoruz. Çalışanlarımızın her zaman yanında olacağımıza dair verdiğimiz söz doğrultusunda ücretlendirme ile ilgili yeni bir yapılanma kararı aldık. Bu doğrultuda, tüm dünyada yaşanan ekonomik zorlukların etkilerini hafifletmek amacıyla yılın ikinci ücret zammını hayata geçiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza kapsayan yüzde 25 ücret artışı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Bir arada, el ele, var gücümüzle üretmeye devam ederek, nice başarıları çalışanlarımızla birlikte paylaşacağımıza inanıyorum."

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