Leziz bir Kore tarifi: Kimchi! Kimchi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı tatlar denemek için doğru adrestesiniz. Japon turpu hariç her mutfakta bulunabilecek malzemelerle harika bir kimchi hazırlayabilirsiniz. İşte kimchi tarifi ve malzemeleri...

KİMCHİ MALZEMELERİ

1 adet Çin marulu (lahanası)

1 adet japon turpu

2 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

6-7 dal yeşil soğan

1 adet pırasa

1 adet kuru soğan

5 cm kadar zencefil

4 adet sarımsak (sarımsak seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz)

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 adet havuç

2 yemek kaşığı pul biber (daha fazla da olabilir)

Yarım bardak balık sosu (isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz ben kullanmadım)

KİMCHİ TARİFİ

Marulu temizlenene kadar yıkayın ve 4'e bölün. Ardından büyük büyük kesip tuzlayın, 30 dakika bekletin. Turpları, havuçları, pırasaları ve soğanları ince ince kesin. Ardından marulla birlikte hepsini bir kaba alın.

Pirinç lapası yapmak için 2 bardak suya 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 2 yemek kaşığı şekeri koyup harmanlayın. Kaynadıklarında alın ve 2 yemek kaşığı pul biberi koyup, karıştırıp robottan geçirdiğiniz sarımsak soğan ve zencefil katışımının içine döküp 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip ve iyice karıştırıp soğumasını bekleyin.

Bu esnada balık sosu da ilave edebilirsiniz. 30 dakika beklettiğiniz marulları sudan geçirin ve bütün sebzeleri, hazırlanan lapayı karıştırın. Ardından bir kavanoza alın ve serin bir yerde 2-3 gün ya da 1 haftaya kadar bekletin. Afiyet olsun...

