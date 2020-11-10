Lezzeti de şifası da 10 numara: Yalancı kelle paça tarifi

Kış aylarında hastalıklarla mücadele eden, lezzeti yerinde ve hatta tadı kelle paçayı andıran bir çorba yapıyoruz! Ne kelle paça gibi ağır bir kokusu var ne de yapılışı zahmetli. Kısa sürede hazırlanan bu et çorbası ile şifalı bir öğün sizi bekliyor.

MALZEMELER

400 gram haşlanmış et

3 su bardağı et suyu

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Terbiyesi için malzemeler:

Bir adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

4 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sirke

NASIL YAPILIR?

Haşlanmış eti didikleyin. Et suyunu ve sıcak suyu geniş bir tencerenin içine koyup kaynamaya bırakın.

Tenceredeki su kaynamaya başlayınca içine didiklenmiş etleri koyun ve 15 dakika kaynatın.

Etler kaynarken terbiyesini hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir kase içine terbiye malzemelerini koyun ve çırpın.

Homojen karışım hazırladıktan sonra içine çorbanın suyundan bir kepçe alıp koyun ve hızlıca çırpın. Şimdi bu terbiyeyi tencereye azar azar aktarın ve kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra çorbanın içine tuzunu ilave edip ocaktan alabilirsiniz.

Çorbayı içerken sarımsaklı sirke karışımı hazırlayarak üzerine dökebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.



