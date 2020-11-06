YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lezzeti tescillendi: Etler közde pişiriliyor! Yanında kuru soğan olmazsa olmazı...

Lezzeti tescillendi: Etler közde pişiriliyor! Yanında kuru soğan olmazsa olmazı...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 06.11.2020 07:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lezzeti tescillendi: Etler közde pişiriliyor! Yanında kuru soğan olmazsa olmazı...

Konya'nın Akşehir tandır kebabı da artık coğrafi işaretli lezzetler arasında! Tadına doyum olmayan bu kebabın tarihi Selçuklulara dayanıyor.

Akşehir Belediyesi’nin 22 Ekim 2018 tarihinde ilçeye özgü yapılan tandır kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru onaylandı. Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak şehrimize özgü lezzetlerin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurumuz onaylandı. 10 yıl süreyle verilen bu onayla Akşehir Tandır Kebabımız artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek. Tandır kebabımızın yanı sıra Akşehir Hersesi, Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Tahinli Pidesi içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularımızı yaptık” dedi.

TARİHİ SELÇUKLULARA UZANIYOR

Akşehir Tandır Kebabı, özel etlerin taş fırınlarda közde pişirilmesi ile yapılan yöresel bir lezzet. Tarihçesi Selçuklulara kadar uzanan bu lezzet Selçukname’de 1. Alaaddin Keykubat’ın 1237 yılı Şevval (Mayıs) ayında verdiği bir ziyafette yenilen yemeklerde kebap anlamına gelen ‘Biryan’ ifadesi ile anılmaktadır. Selçuklu dönemindeki yemekler arasında bile Akşehir Tandır Kebabına atıfta bulunulduğu belirtilebilir. Tandır kebabı ustalığının da 1750’li yıllara kadar dayandığı söylenmektedir. Akşehir Tandır Kebabı; tırnaklı pide üzerine isteğe göre yağsız, orta yağlı veya yağlı olmak üzere satır ile doğranmak suretiyle servis edilir. Akşehir Tandır Kebabı’nın yanında genel olarak kuru soğan, domates ve közlenmiş biber sunumu yapılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntemYumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem
Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek

Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Bu mantı kilo aldırmıyor!

Bu mantı kilo aldırmıyor!

MasterChef'e damga vuran lezzet: Ballı hardallı tavuk

MasterChef'e damga vuran lezzet: Ballı hardallı tavuk

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Kakule nedir? Kakulenin faydaları neler?

Hindistan'tan mucize bitki!

Adıyla şaşırtıyor! Bileydin meyvesinin faydaları ilaç gibi etkili

Faydasını bir "Bileydin!" Adıyla şaşırtıyor, toplanmayı bekliyor

Alıç nedir? Alıçın faydaları neler? - Alıçın yararları

Alıç nedir? Alıçın faydaları neler? - Alıçın yararları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.