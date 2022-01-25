Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Tüketicilerin lezzetli zeytinyağı kullanmasında ürünlerin ışık, nem ve oksijenden uzak tutulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Zeytin hasadının son günlerine gelinen Balıkesir'de toplanan ürünler fabrikalarda yağ haline dönüştürülüyor.

Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin muhafazası konusunda da uzmanlar tarafından uyarılıyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağının en büyük düşmanının ışık, nem ve oksijen olduğunu söyledi.

Mümkünse tüketicilerin yağlarını koyu renk cam şişelerde saklamalarını öneren Kıvrak, son dönemlerde fabrika sahiplerinin ürünlerini hava almayan çelik tanklarda korumaya aldığını söyledi.

Kıvrak, tüketicilerin genelde zeytinyağını 5 litrelik teneke kaplarda satın aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tenekeyi açtıklarında evlerindeki kapların kapasitesi kadar yağı boşaltıyorlar. Yağı her boşalttığında ise tenekenin içine oksijen girdiğinden zeytinyağının lezzeti bozuluyor. Tüketicilerin, aldıkları tenekedeki zeytinyağlarını litreler halinde koyu renkli cam şişelere boşaltarak saklaması gerekir. Böylece ışıktan da korunacak ve hava teması da kullanılanla sınırlı olacaktır."

- "En iyi zeytinyağını tenekeyi ilk açtıklarında bulurlar"

Tüketicilerden "Zeytinyağını ilk kullandığımızda tadı çok güzeldi ama zamanla içerisindeki kokular kayboldu." diye şikayetler alındığına dikkati çeken Kıvrak, "Oksijenle temas ettiği sürece oksidasyon olur, zeytinyağları bozulur. Bu anlamda da tüketicilerimiz en iyi zeytinyağını tenekeyi ilk açtıklarında bulurlar." dedi.

Edremitli zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara da tüketicinin markalı ürünleri tercih etmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yol kenarlarında ve sergilerde satılan zeytinyağlarının kalitesine güvenilmeyeceğini aktaran Soykara, "Zeytinyağı koyu renk kaplarda olmalı, Çünkü zeytinyağı çok özel bir üründür hava, ısı ve ışıkla temas etmemesi gerekli. Bu toplama aşamasından depolama aşamasına kadar olan süreçte çok önemli." diye konuştu.

Soykara, tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli konunun ise zeytinyağının tenekede ya da şeffaf ve plastik olmayan şişelerde saklanması olduğunu kaydetti.

