YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

25.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak: - "Tüketicilerin, aldıkları tenekedeki zeytinyağlarını litreler halinde koyu renkli cam şişelere boşaltarak saklaması gerekir" - "Oksijenle temas ettiği sürece oksidasyon olur, zeytinyağları bozulur. Bu anlamda da tüketicilerimiz en iyi zeytinyağını tenekeyi ilk açtıklarında bulurlar"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Tüketicilerin lezzetli zeytinyağı kullanmasında ürünlerin ışık, nem ve oksijenden uzak tutulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Zeytin hasadının son günlerine gelinen Balıkesir'de toplanan ürünler fabrikalarda yağ haline dönüştürülüyor.

Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin muhafazası konusunda da uzmanlar tarafından uyarılıyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağının en büyük düşmanının ışık, nem ve oksijen olduğunu söyledi.

Mümkünse tüketicilerin yağlarını koyu renk cam şişelerde saklamalarını öneren Kıvrak, son dönemlerde fabrika sahiplerinin ürünlerini hava almayan çelik tanklarda korumaya aldığını söyledi.

Kıvrak, tüketicilerin genelde zeytinyağını 5 litrelik teneke kaplarda satın aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tenekeyi açtıklarında evlerindeki kapların kapasitesi kadar yağı boşaltıyorlar. Yağı her boşalttığında ise tenekenin içine oksijen girdiğinden zeytinyağının lezzeti bozuluyor. Tüketicilerin, aldıkları tenekedeki zeytinyağlarını litreler halinde koyu renkli cam şişelere boşaltarak saklaması gerekir. Böylece ışıktan da korunacak ve hava teması da kullanılanla sınırlı olacaktır."

- "En iyi zeytinyağını tenekeyi ilk açtıklarında bulurlar"

Tüketicilerden "Zeytinyağını ilk kullandığımızda tadı çok güzeldi ama zamanla içerisindeki kokular kayboldu." diye şikayetler alındığına dikkati çeken Kıvrak, "Oksijenle temas ettiği sürece oksidasyon olur, zeytinyağları bozulur. Bu anlamda da tüketicilerimiz en iyi zeytinyağını tenekeyi ilk açtıklarında bulurlar." dedi.

Edremitli zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara da tüketicinin markalı ürünleri tercih etmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yol kenarlarında ve sergilerde satılan zeytinyağlarının kalitesine güvenilmeyeceğini aktaran Soykara, "Zeytinyağı koyu renk kaplarda olmalı, Çünkü zeytinyağı çok özel bir üründür hava, ısı ve ışıkla temas etmemesi gerekli. Bu toplama aşamasından depolama aşamasına kadar olan süreçte çok önemli." diye konuştu.

Soykara, tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli konunun ise zeytinyağının tenekede ya da şeffaf ve plastik olmayan şişelerde saklanması olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBalıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:26
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Salı

Buket Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Gökmen Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.