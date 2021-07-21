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LG buhar özellikli çamaşır makineleri, ekstra hijyen sağlıyor

21.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG buhar özellikli çamaşır makineleri, ekstra hijyen sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranla yok etmesiyle öne çıkan LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, en kirli çamaşırları bile hassas bir şekilde temizlerken ekstra hijyen sağlıyor.

LG Electronics (LG) açıklamasına göre, şirket, alerjik reaksiyonlara neden olan toz akarları gibi alerjenleri yüzde 99,9'a kadar yok eden, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan buhar özellikli çamaşır makineleri ile en hassas çamaşırları bile "kusursuz" şekilde temizliyor.

LG'nin söz konusu akıllı çamaşır makineleri, özen isteyen çamaşırları en uygun programda yıkayarak hem kirlerden hem de alerjenlerden arındırıyor. Böylelikle kullanıcılar, ipekli giysilerini ya da mayolarını gözleri arkada kalmadan çamaşır makinesinde yıkayabiliyor.

Verilen bilgiye göre, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldıran LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, yapay zeka teknolojisi ile makinedeki çamaşırların cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek bu çamaşırlara uygun programı kendisi seçiyor.

LG AIDD teknolojisine sahip buhar özellikli çamaşır makineleri, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır grubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor.

LG Çamaşır Makineleri Akıllı Eşleşme (Smart Pairing) özelliği ile çamaşır makinesinde yıkanan çamaşır grubunun cinsine göre, kurutma makinesinin de otomatik olarak uygun programı seçmesi sağlanıyor.

ThinQ özelliği sayesinde de kullanıcılar, uzaktan çamaşır makinelerini çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da program sonlandırabiliyor. Çamaşır devri bittiği zaman cep telefonlarına uyarı alabiliyor. Söz konusu özellikler LG kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıp konforlarını artırıyor. Ayrıca bebek buhar bakımı, kırışıklıkları ve kokuları yıkama yapmadan 20 dakikada yok eden Steam Refresh özelliği ve yumuşatıcı kullanmaya gerek bırakmayan Steam Softener fonksiyonuyla zorlu çamaşır serüvenleri basit bir hal alıyor.

Temmuz ayı boyunca LG Brand Shop'lardan LG buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara 4 adet 1500ml Uni Baby hassas dokunuş sıvı çamaşır deterjanı hediye ediliyor.

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