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  4. LG çamaşır makineleri giysilerin ömrünü ortalama yüzde 18 uzatıyor

LG çamaşır makineleri giysilerin ömrünü ortalama yüzde 18 uzatıyor

02.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG AIDD özellikli çamaşır makineleri, yapay zeka teknolojisi ile makinedeki çamaşırların cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek bu çamaşırlara uygun programı kendisi seçiyor

İSTANBUL (AA) - Çamaşırın ağırlığını ve kumaş cinsini algılayarak kendi programını kendi seçen LG çamaşır makineleri, kırışıklıkları yüzde 30'a varan oranda önlerken, giysilerin ömrünü ortalama yüzde 18 uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AIDD teknolojisine sahip LG çamaşır makineleri, sağladığı kullanım kolaylığı ve giysi koruması ile öne çıkıyor.

Yaz ayları çamaşır makinelerine en fazla ihtiyaç duyulan aylar oluyor. Yoğun sıcaklar nedeniyle günde birkaç kez değişen üstler, daha sık yıkanan nevresimler, plaj havluları, elbiseler işin içine girince çamaşır yıkamak bazen büyük bir yük haline gelebiliyor.

Verilen bilgiye göre, LG AIDD özellikli çamaşır makineleri, yapay zeka teknolojisi ile makinedeki çamaşırların cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek bu çamaşırlara uygun programı kendisi seçiyor.

LG AIDD teknolojisine sahip çamaşır makineleri, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor. Böylelikle tişört, kot pantolon, elbise gibi apayrı kumaşa sahip giysiler bile bir arada yıkanabiliyor.

LG AIDD özellikli çamaşır makinelerinin kullanıcıların hayatına getirdiği kolaylıklar bununla sınırlı kalmıyor. LG Çamaşır Makineleri Akıllı Eşleşme (Smart Pairing) özelliği, çamaşır makinesinde yıkanan çamaşır grubunun cinsine göre, kurutma makinesinin de otomatik olarak uygun programı seçmesini sağlıyor.

ThinQ özelliği sayesinde de kullanıcılar uzaktan çamaşır makinelerini çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da program sonlandırabiliyor. Çamaşır devri bittiği zaman cep telefonlarına uyarı alabiliyor.

Söz konusu özellikler, LG kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıp konforlarını artırıyor.

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