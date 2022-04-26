YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LG CeilingFan ve LG klimalar birlikte kullanıldığında soğutma etkisi yüzde 29 artıyor

LG CeilingFan ve LG klimalar birlikte kullanıldığında soğutma etkisi yüzde 29 artıyor

26.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG CeilingFan ve LG klimalar birlikte kullanıldığında soğutma etkisi yüzde 29 artıyor

İSTANBUL (AA) - Daha doğal ve yumuşak bir hava sunan LG CeilingFan, klimaların etkisini artırarak, yüzde 29 daha hızlı soğutma sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG CeilingFan, sunduğu doğal serinlikle, kullanıcıların evlerine ferah bir orman havası taşıyor. Güçlü motoru ve kanatlarıyla hava akışı sağlayan ve hava kalitesini artıran LG CeilingFan, LG klimalarla birlikte kullanıldığında ise evdeki konforu üst seviyeye çıkartıyor. CeilingFan, klimaların etkisini artırarak, yüzde 29 daha hızlı soğutma sunuyor.

LG CeilingFan tavan vantilatörünün çift kanadı rahatsızlık hissi yaratmadan hava akışı sağlıyor. Ürünün balina yüzgecinden ilhan alınarak tasarlanan kanatları, oda içerisindeki kör noktaları da ortadan kaldırarak, tüm alana eşit bir hava iletiyor. Yekpare tasarıma sahip LG CeilingFan, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor. LG Premium LED ekran ise kullanıcıların ortamı kontrol etmesini kolaylaştırıyor.

LG CeilingFan ayrıca, "uyku modu", ThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilmesi ve sessiz çalışması ile öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandıAntalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardındanAntalyaspor-Kayserispor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.