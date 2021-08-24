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LG Eclair satışa sunuluyor

24.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Eclair satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), bugüne kadarki en kompakt modeli olan LG Eclair (QP5W) Soundbar'ını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 CES İnovasyon Ödülü Sahibi olan soundbar, sınırlı alanlara sığan şık, kompakt tasarımı sayesinde çağdaş yaşam tarzları için mükemmel bir seçim olmasının yanı sıra sunduğu sürükleyici sesle de adından söz ettiriyor.

Kompakt boyutuna rağmen LG Eclair, Dolby Atmos ve DTS:X desteği sayesinde güçlü performans sunarken, düşük titreşimli, güçlü bas subwoofer'ı ile çevreyi rahatsız etmiyor. Yalnızca 296 x 59,9 x 126 mm ölçülerinde (LG'nin bir önceki en küçük 3.1.2 kanallı Atmos soundbar'ı olan SP8YA'nın genişliğinin yalnızca üçte biri boyutundaki) LG Eclair, şık bir oval tasarıma ve her türlü modern dekorla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan klasik siyah veya beyaz jarse kumaşa sahip bulunuyor.

LG Eclair'in kablosuz subwoofer'lı gelişmiş 3.1.2 kanal sistemi, olağanüstü ayrıntı ve mekan uyumu sağlamak için Meridian Audio'nun ayar ve teknolojisini kullanıyor. Meridian'ın Horizon teknolojisi, iki kanallı stereo içeriği sürükleyici, çok kanallı sese karıştırıyor. Bu da orijinal kayda sadık kalan ton dengesiyle sürükleyici bir dinleme deneyimi sağlamak için daha geniş bir ses alanı sunuyor.

LG Eclair, izleyicilerin favori video uygulamalarında, Dolby Vision da dahil olmak üzere çarpıcı 4K ve HDR içeriğin keyfini çıkarmasına olanak tanıyan 4K geçiş desteğiyle gelişmiş bir izleme deneyimi sunuyor. Dahası, LG'nin Gelişmiş AI Sound özelliği, oynatılan içeriği analiz ediyor ve kullanıcının haber, müzik veya sinema gibi hangi içeriği tercih ettiğine bağlı olarak en iyi ses ayarlarını otomatik olarak uyguluyor.

Kolaylık düşünülerek tasarlanan LG Eclair, yalnızca canlı bir ses sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ses kalitesinden ödün vermeden daha az kablo gerektiriyor. Bu, gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) desteğinin, uyumlu TV'lerde 5.1 kanal, 7.1 kanal, Dolby Atmos ve DTS:X gibi sürükleyici seslerin kayıpsız iletimine izin vermesiyle gerçekleşiyor. 2021 LG TV sahipleri aynı zamanda, içerik kaynağının zengin nüanslarını ortaya çıkarmak için LG'nin en yeni α (Alpha) AI işlemcilerinin işlem gücünü ve Gelişmiş AI Ses ile birleştiren TV Ses Modu Paylaşımı sayesinde gerçek ve net sesten de yararlanabiliyor.

LG, ses performansının ötesinde, Eclair'i yalnızca evde izleme deneyimini zenginleştirmek için değil, aynı zamanda çevre üzerindeki etkisini azaltmak için de tasarladı. LG Eclair, İsviçre'deki SGS Societe Generale de Surveillance SA tarafından Eko-Ürün olarak tanındı.

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