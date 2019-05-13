Mynet Trend

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Şirketin yazılımsal problemlerinin her ne kadar birkaç detaydan oluştuğu sanılsa bile, aslında durum hiç de göründüğü gibi değilmiş. Şirket tarafından ekranda görünen bataryayı değiştirmeyin yazısı, aslında gerçekten de yaralanmanızı önlemek içinmiş.

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

Markası her ne olursa olsun alacağınız akıllı telefonlarda bataryayı değiştirme imkanımız maalesef bulunmuyor. Daha önceki cep telefonları, istenildiği gibi çıkarılıp yerine yenileri takılabiliyordu. LG G8 ThinQ modeli, bunu birkaç adım daha ileriye taşımayı başardı.

Bazı tamir programlarına bakarak sizler de evde batarya değişimi yapabiliyordunuz. Ancak LG G8 serisinin bu modelinde, hiçbir şekilde batarya değiştirme imkanınız bulunmuyor. Batarya, cep telefonuna o kadar sert bir kimyasalla yapıştırılmışki ne yaparsanız yapın onu oradan çıkarmanız neredeyse imkansız.

LG-G8-ThinQ-modeli

Bataryanın çok fazla zorlanması durumunda, kırılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı kullanıcıların batarya patlaması problemi ile karşı karşıya kalacağını da ifade edebiliriz.

LG, böyle bir batarya kurnazlığı yaparak G8 ThinQ modelinde bulunan bütün bataryaların servislerde değiştirilmesine çaba harcamış. Böylece servis dışında herhangi bir yere götürdüğünüzde, batarya yanlış müdahalelerle imha edilmiş olacak. LG’nin izlediği bu stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Redmi Note 7 inceleme! 48MP kameralı telefon!

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Bu telefon altın kaplama! Bu telefon altın kaplama!
Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili iyi haberler gelmiyorApple’ın iPhone SE desteği ile ilgili iyi haberler gelmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG G8 ThinQ LG

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

24 ayar saf altın kaplama Xiaomi Mi 9

Bu telefon altın kaplama!

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili bu aralar pek de iyi haberler gelmiyor

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili iyi haberler gelmiyor

Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.