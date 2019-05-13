LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

Markası her ne olursa olsun alacağınız akıllı telefonlarda bataryayı değiştirme imkanımız maalesef bulunmuyor. Daha önceki cep telefonları, istenildiği gibi çıkarılıp yerine yenileri takılabiliyordu. LG G8 ThinQ modeli, bunu birkaç adım daha ileriye taşımayı başardı.

Bazı tamir programlarına bakarak sizler de evde batarya değişimi yapabiliyordunuz. Ancak LG G8 serisinin bu modelinde, hiçbir şekilde batarya değiştirme imkanınız bulunmuyor. Batarya, cep telefonuna o kadar sert bir kimyasalla yapıştırılmışki ne yaparsanız yapın onu oradan çıkarmanız neredeyse imkansız.

Bataryanın çok fazla zorlanması durumunda, kırılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı kullanıcıların batarya patlaması problemi ile karşı karşıya kalacağını da ifade edebiliriz.

LG, böyle bir batarya kurnazlığı yaparak G8 ThinQ modelinde bulunan bütün bataryaların servislerde değiştirilmesine çaba harcamış. Böylece servis dışında herhangi bir yere götürdüğünüzde, batarya yanlış müdahalelerle imha edilmiş olacak. LG’nin izlediği bu stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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