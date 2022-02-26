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LG, güneş paneli iş kolunu kapatıyor

26.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapatma kararı, fiyat rekabetinin yoğunlaşması ve artan ham madde maliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli katkıda bulunan faktörler nedeniyle küresel güneş paneli işindeki belirsizliklerin artmaya devam etmesiyle alındı

İSTANBUL (AA) - Güneş paneli üretimi ve satışını bitirmeye karar veren LG Electronics Inc. (LG), büyüyen iş alanlarına daha fazla kaynak tahsis edecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG, güneş paneli işini kapatıyor. Karar, yönetim kurulu tarafından onaylandı.

Kapatma kararı, fiyat rekabetinin yoğunlaşması ve artan ham madde maliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli katkıda bulunan faktörler nedeniyle küresel güneş paneli işindeki belirsizliklerin artmaya devam etmesiyle alındı.

LG, işletmenin kapanmasının ardından bir süre daha mevcut LG güneş paneli kullanıcılarına desteğini sürdürecek.

Güneş paneli üretimi, gelecekteki servis desteği için yeterli envanteri korumak amacıyla bu yılın ikinci çeyreğine kadar devam edecek.

LG'nin güneş paneli işini yürüten İş Çözümleri (BS) Şirketi, portföyünü Bilgi Teknolojisi (BT) ve Bilgi Ekranı (ID) odağında organize edecek. Şirket, çeşitli gelişmiş ürün serileri ve özel hizmetler ile büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

LG, ileriye dönük olarak, müşterileri için değer yaratmak amacıyla yenilenebilir enerji uzmanlığından yararlanacak. Şirket, Enerji Depolama Sistemi (ESS), enerji yönetimi çözümleri ve henüz duyurulmamış diğer gelişmeler dahil olmak üzere hızla gelişen ürünler ve çözümler aracılığıyla büyüme sektörlerine odaklanacak ve yeni bir sürdürülebilirlik çağına girecek. LG, büyüyen iş alanlarına daha fazla kaynak tahsis edecek.

LG ile devam etmeyecek olan çalışanlara, şirketteki görev süreleri ile orantılı geçiş desteği ve kıdem tazminatı paketleri sunulacak. Güneş paneli işinin kapatılmasının 30 Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor.

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