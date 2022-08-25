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LG, Home Connectivity Alliance'a katıldı

25.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG, Home Connectivity Alliance'ın yönetim kurulu üyesi olarak, yakında tüketicilerine diğer birlik üyelerinin akıllı ev çözümlerini LG ThinQ uygulamasını kullanarak kontrol etme ve izleme rahatlığını getirecek

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), açık iş birliği ve inovasyon yoluyla daha iyi akıllı ev deneyimleri sunmaya kendini adamış bir kuruluş olarak nitelendirilen Home Connectivity Alliance Yönetim Kurulu'na seçildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de kurulan ve bir dizi akıllı ev çözümü üreticisinden oluşan ittifak, güvenli, emniyetli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosistemi sağlamayı amaçlıyor.

Birliğin üyeleri arasında, LG'ye ek olarak, aralarında Samsung, Arçelik, Electrolux, Haier, GE Appliances ve Trane Technologies’in de bulunduğu 13 küresel marka yer alıyor.

Birlik, Buluttan Buluta (C2C) birlikte çalışabilirlik için yönergeler geliştirip uygulayarak farklı markalara ait çeşitli cihaz ve hizmetlerin sorunsuz uyumluluğunu sağlamayı amaçlıyor.

LG, birliğin yönetim kurulu üyesi olarak, yakında tüketicilerine diğer birlik üyelerinin akıllı ev çözümlerini LG ThinQ uygulamasını kullanarak kontrol etme ve izleme rahatlığını getirecek.

Kullanıcılar ayrıca diğer HCA üyesi şirketlerin akıllı ev platformları aracılığıyla LG cihazlarını yönetebilecekler.

- "Sektör lideri olarak LG, birlikte çalışabilirliğin gerçekten kusursuz bir akıllı ev deneyimi için gerekli olduğunu biliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Home Connectivity Alliance Başkanı Yoon Ho Choi, LG'nin birliğin yönetim kuruluna dahil olmasından mutluluk ve heyecan duyduklarını belirterek, "Sektör lideri olarak LG, birlikte çalışabilirliğin gerçekten kusursuz bir akıllı ev deneyimi için gerekli olduğunu biliyor. Küresel kurul üyelerimizin kolektif içgörülerinden ve deneyimlerinden yararlanarak, bağlantılı evin evrimini ilerletmeye ve tüketicilere daha kolay, daha akıllı bir yaşam tarzı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Lyu Jae-cheol ise, "Home Connectivity Alliance'ın yönetim kuruluna katılmaktan çok memnunuz ve benzer düşünen şirketlerle çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Birliğe dahil olma kararımız, LG'nin açık inovasyon ve iş birliği sözü ve tüketicilere günlük yaşamlarında daha fazla seçenek ve daha fazla kolaylık sağlama ve bağlantılı ev deneyiminin geleceğini yönlendirme misyonu ile tutarlılık gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Eylül ayındaki IFA 2022 sırasında, Berlin'de bulunacak LG ve diğer birlik üyeleri, ziyaretçilere en yeni akıllı ev çözümlerinin markalar arası birlikte çalışabilirliğine dair bir ilk bakış sunacak.

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