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LG K11 Prime Türkiye’de!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

LG’nin giriş seviyesi telefonu olan LG K11 Prime Türkiye’de satışa sunuldu. Uygun fiyatına rağmen yüksek performans vadeden LG K11 Prime’ın özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde yer alıyor.

LG K11 Prime Türkiye’de!

LG geçtiğimiz yıl giriş seviyesi Android telefon modeli olan LG K11 Prime’ı tanıtmıştı. Bugün ise LG K11 Prime Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu. 1.499 TL fiyat etiketi ile Türkiye’de satışa sunulan LG K11 Prime, bakalım özellikleri ile kullanıcılarına neler sunuyor?

LG K11 Prime, 5.3 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun donanım bölümünde ise MediaTek MT6750 yonga seti ve 2 GB RAM yer alıyor. 16 GB dahili depolama birimi ile gelen LG K11 Prime, microSD kart desteği ile hafıza arttırım imkanı sunuyor.

3.000 mAh kapasiteli bataryası ile çok rahat bir şekilde bir günü tamamlayan LG K11 Prime, 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera ile geliyor. Düşük ışıkta iyi fotoğraf çekimi için yüksek hızlı otomatik odaklama sistemini kullanan LG K11 Prime, DTS desteği ile dikkat çekiyor.

Surround ses destekli telefon ses konusunda sınıfına göre oldukça başarılı işlere imza atıyor. Giriş seviyesi bir telefona göre hem donanımı hem de fiyatı uygun olan LG K11 Prime, bakalım ülkemizde başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
LG K11 Prime Teknoloji

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