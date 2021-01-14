LG MULTI V'den yüzde 21'e varan enerji verimliliği

İSTANBUL (AA) - LG tarafından çok katlı binalar için tasarlanan klima sistemi MULTI V, sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılarken, soğutmada yüzde 3, ısıtmada yüzde 10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) yüzde 21 enerji verimliliği sağlıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, başta hastaneler olmak üzere, tüm sağlık kuruluşları için klimalar hayati önem taşıyor.

Modern bir HVAC sisteminin uzun vadeli fiziki ve operasyonel etki yaratacağını bilen sağlık kuruluşları, klimaların hastane koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor.

Çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG MULTI V, işletme maliyetlerini en aza indirirken maksimum enerji verimliliği sağlıyor ve "İkili Algılama Kontrolü" sayesinde nem ve sıcaklığı algılıyor.

2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyada günlük hayatın yanı sıra, ekonomik hayatı etkileyen salgın, uzun yıllardır maliyetlerini kısmaya ve verimliliğini artırmaya çalışan sağlık sistemlerini de etkiledi. Başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kuruluşları artık kaynaklarını daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha tasarruflu şekilde kullanmaya çalışıyor.