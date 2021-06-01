LG Objet koleksiyonu ile beyaz eşyada kişiye özel yeni dönem

İSTANBUL(AA) - LG Electronics (LG), kişiselleştirilmiş, şık ve işlevsel beyaz eşyalara yönelik artan tüketici talebini karşılamak üzere tasarlanan LG Objet Collection'ın uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, CES 2021'de Mobilya Konsept Ürünleri olarak görücüye çıkan LG Objet Collection’ın buzdolabı ve dondurucu çifti, LG premium cihazlara yönelik halihazırda güçlü bir talep gösteren Çin'de piyasaya sürülecek. Koleksiyon Çin’den kısa bir süre sonra Asya ve Avrupa'nın kilit pazarlarında satışa sunulacak.

Son teknoloji ev aletleri ile tasarım mobilyalar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran LG Objet Collection, her türlü iç mekana uyum sağlayan, modern ve minimalist çizgiyi harmanlayan bir tasarım diline sahip.

Lüks malzemeler ve tercihe göre karıştırılıp eşleştirilebilen ince, sofistike renklerle koleksiyon, tüketicilerin kişisel zevklerine ve mevcut dekora uyacak şekilde özel olarak tasarlanabiliyor ve kullanıcıların benzersiz kişiliklerini ifade etmeleri için çekici bir yol sağlıyor.