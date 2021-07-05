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LG Premium TV'lere gelen yeni güncellemeyle oyun deneyimi başka bir boyuta taşınacak

05.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Premium TV'lere gelen yeni güncellemeyle oyun deneyimi başka bir boyuta taşınacak

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), LG Premium TV'lere gelen 4K 120Hz'de Dolby Vision güncellemesi ile oyun deneyiminin başka bir boyuta taşınacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, uyumlu konsollarda 4K 120Hz'de Dolby Vision HDR oyun desteğini veren ilk TV üreticisi olurken, büyük ekranda en üstün oyun deneyimini sağlama taahhüdünü bir kez daha hayata geçiriyor.

Gelişmiş oyun özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile LG'nin Premium TV'leri, en yüksek kalitede yeni nesil oyun deneyimini sunuyor.

Piyasaya sürülen yazılım güncellemesi sürümü 03.15.27, LG'nin G1 ve C1 serisi OLED TV'lerini uyumlu konsollarda 4K 120 Hz'de Dolby Vision HDR'yi destekleyebilen ilk TV'leri haline getiriyor. LG'nin 2021 model TV'lerinden OLED Z1 serisi, QNED Mini LED QNED99 serisi ve NanoCell NANO99 serisi TV’lere de bu güncelleme bu ay içerisinde gelecek. Ayrıca, 2021 ve 2020 model belirli LG TV’ler de 60Hz veya 120Hz'de Dolby Vision oyun desteği için test ediliyor.

Yazılım güncellemesi, oyun deneyimine yeni bir kolaylık getirmek için başka bir yeni özellik daha sunuyor. Oyun Yöneticisi menüsünü içeren 2021 model LG TV'lerin tümünde bulunan Oyun Paneli, birçok oyunda bulunan head-up display'e (HUD) benzer kayan bir ekran göstergesi olarak tanımlanıyor. Bu özellik, kullanıcıların TV'nin ayarlarını hızlı bir şekilde gözden geçirmelerine ve farklı türler (Standart, FPS, RPG veya RTS) arasında oyunu duraklatmadan geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Panel ayrıca siyah sabitleyici, düşük gecikme süresi ve değişken yenileme hızı (VRR) gibi diğer modların durumunu da gösteriyor. Kullanıcılar daha fazla seçeneğe erişmek için Oyun Yöneticisi'ni doğrudan Oyun Paneli'nden başlatabiliyorlar.

LG OLED TV'ler, her türden oyunun kusursuz görünmesini ve hızlı ve akıcı oynanmasını sağlayan özelliklere sahip. Yeni nesil oyun konsolları ile uyumluluk sağlayan HDMI 2.1 desteğine sahip LG TV modelleri hızlı tepki süresi ve düşük giriş gecikmesi ile oyunseverlerin oyunda potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir deneyim sunuyor.

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