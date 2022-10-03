LG Retrofit iklimlendirme çözümü ile hızlı ve kolay soğutma

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) Retrofit klima, en son teknolojiyle her evi serin tutmak için optimize edilmiş çözümler sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yaz aylarından kalma sıcaklıklar hayatı etkilerken, evleri serin tutmak için yeterli hava akışını sağlayan güçlü klimaların önemi daha da artıyor.

Yaşamın her anını kolaylaştıran üstün teknolojili ürünler sunan LG, iklimlendirme çözümleriyle performans, enerji ve maliyet tasarruflu çözümler sunarak ev sahiplerinin memnuniyetini sağlamayı hedefliyor. LG Retrofit klima, en son teknolojiyle her evi serin tutmak için optimize edilmiş çözümler sunuyor.

- Hızlı ve kolay yedek

İşyeri sahipleri rahat soğutma sağlayan optimize edilmiş bir inverter sistemine sahip retrofit çözümlü klima ile yıl içinde daha fazla enerji tasarrufu elde edebiliyor. Hızlı ve kolay HVAC sistemi kurulumu, mevcut boruları geri dönüştürmelerine olanak tanıyarak ek bir maliyet getirmiyor. LG Retrofit çözümleri sayesinde mevcut boruları yeniden kullanmak, para ve zamandan tasarruf ederek iç ve dış üniteleri bir invertör sistemi ile değiştirmek de mümkün. Ayrıca, inverter kompresörü birinci sınıf enerji sağlarken kullanıcının aradığı belirli bir sıcaklığa ulaştığında çalışma aralığını otomatik olarak ayarlayarak konfor seviyesini de artırıyor. Böylece verimlilik en üst düzeye çıkarken, kullanıcılar serinlerken enerji tasarrufu da elde ediyor.

- Performansı yükseltme ve tasarım değiştirme

LG Retrofit iklimlendirme çözümleri, LG kaset çeşitlerinin 5 adımlı hava saflaştırma sistemi kapalı hava kalitesini kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, temizlenmeyi kolaylaştıran yıkanabilir yarı kalıcı filtreler sayesinde daha uygun bir filtre bakımı ile temiz havayı soluma imkanı kazanıyor. Kullanıcılar bir üst modele geçmek istediklerinde, mevcut ürünleriyle aynı boyutta olan daha yüksek kapasiteli bir ürün seçme şansına, çoklu cihaz seçme ve cihazları birbirine bağlama seçeneklerine sahip oluyorlar. Böylece iç ünitelerin verimi yükselirken, ürünlerin şık tasarımı her evin iç mekan tasarımını tamamlıyor. LG ThinQ uygulaması ise her yerden uzaktan kumanda ile çalışmasını sağlıyor.

