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LG Smart TV'lerde "Tiyatronet" uygulaması izleyicilerle buluşacak

25.06.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2020 ve 2021 model LG Smart TV'lere eklenen yeni Tiyatronet uygulaması ile tiyatro severler Tiyatronet'in seçkisinde yer alan onlarca oyun arasından dilediklerini izleyebilecekler

İSTANBUL (AA) - Yerel iş birliği kapsamında 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen çevrim içi tiyatro platformu Tiyatronet uygulaması ile izleyiciler, Tiyatronet'in seçkisinde yer alan tiyatro oyunlarını büyük ekranda izleme olanağına sahip olacak.

LG Electronics (LG) açıklamasına göre, marka, yerel iş birlikleri ile LG Smart TV platformundaki içerik seçeneklerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen çevrim içi tiyatro platformu Tiyatronet uygulaması ile izleyiciler, Tiyatronet’in seçkisinde yer alan tiyatro oyunlarını büyük ekranda izleyebilecek.

WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG Smart TV'lere eklenen Tiyatronet uygulaması, geçerli modellerde LG TV Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG'nin kullanıcı dostu Smart TV ara yüzü webOS ve hareket sensörlü "Sihirli Kumanda"sı ile tiyatro oyunlarına erişim çok daha kolay hale gelecek.

- 3 adet oyun ücretsiz izlenebilecek

LG söz konusu iş birliği kapsamında 2021 model LG Smart TV satın alan kullanıcılarına Tiyatronet’de 3 adet oyunu ücretsiz izleyebilecekleri kod hediye edecek. Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için "https://lgkampanya.com" adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, oyunları özel prodüksiyonlar ile kayda alıp, tiyatroyu daha önce görmediğimiz açılardan deneyimleme olanağı sunan Tiyatronet, tiyatro sanatının heyecan verici örnekleriyle birlikte, Kamuran Akkor, Yasemin Yalçın, Çiğdem Tunç, Kemal Başar, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Onur Şenay gibi sanatçıları izleme imkanı da sunuyor.

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