LG UltraGear "Gaming İstanbul"da

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), LG UltraGear serisi ile 16-18 Eylül tarihlerinde Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Gaming İstanbul"da yer alıyor.

LG açıklamasına göre, 3 gün süreyle oyunun her türüyle ilgilenen amatör ve profesyonel yüzbinlerce kişiyi bir araya getirecek Gaming İstanbul'da özel standıyla yer alacak LG UltraGear, fuar boyunca oyun dünyasının tanınmış isimleri Pinti Panda, PQueen ve Can Sungur'u ziyaretçilerle buluşturacak. Katılımcılar alanda, LG UltraGear monitörleri incelerken, fuar süresince kendilerine sunulan özel avantaj ve indirimlerden de yararlanabilecek.

Gaming İstanbul'da LG UltraGear serisinden 27GN880 (Ergo), 38GN950, 27GN650, 32GP83 ve 32GN650 modelleri ziyaretçilere sergilenecek.

LG UItraGear monitör serisi, oyuncuları her detayı fark edebilecekleri, kendilerini oyunun tam içerisinde bulacakları bir oyun deneyimine davet ediyor. Parlak renklerin yanı sıra kopma ve titreme olmadan akıcı bir görüntü sunan LG UltraGear hem oyunseverler hem de profesyonel e-spor oyuncuları için bir seçenek olarak gösteriliyor.

Oyuncuların hızına hız katan LG UltraGear IPS 1 ms GtG hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak yeni bir oyun performansının keyfini çıkarmalarını sağlıyor.

Ayrıca, 144 Hz'lik yenileme hızıyla oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde sorunsuz görmelerini sağlıyor. Böylece oyuncular hızla manevra yapabiliyor hedefe odaklanarak nişan alabiliyor.

Zengin renkler ve kontrastla gerçekçi görsel deneyim sağlayan LG UltraGear monitörler HDR10 ve sRGB yüzde 135'e kadar destekliyor. Bu özellik, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dinamik renklerle görmelerine yardımcı oluyor. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC uyumlu monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Ayrıca, LG UltraGear'ın sahip olduğu ve ekran yırtılması ile takılmayı en aza indiren bir başka özellik olan FreeSync Premium teknolojisi ile oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyor.

