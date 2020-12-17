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LG'den Ankara'ya yeni bir LG Brand Shop

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.12.2020 13:39 | Son Güncelleme

LG'den Ankara'ya yeni bir LG Brand Shop

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, bir ay içerisinde Ankara'da ikinci mağazasını hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics, Türkiye’de kendi mağazaları ile büyümeye devam ediyor.

Kasım 2020 içerisinde Ankara’nın en büyük LG Brand Shop’u hizmete sokan LG, kısa bir süre sonra yine Ankara’da yeni LG Brand Shop’un açılışını yaptı. LG’nin küresel salgın nedeniyle yaşanan zor günlerde dahi yatırımlarına hız kesmeden devam etmesi, Türkiye’ye olan güveninin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Forum Ankara AVM’de Kutup A.Ş. yatırımıyla yer alan yeni LG Brand Shop’ta LG’nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler bu alanın önde gelen ürünleri arasında yer alıyor. Forum Ankara Kutup LG Brand Shop haftanın 7 günü 10:00 – 20:00 saatlerinde hizmet veriyor.

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