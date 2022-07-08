LG'den bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, 5-20 Temmuz'da geçerli bayram kampanyası ile LG Brandshop, Teknosa ya da MediaMarkt mağazalarından seçili LG markalı buzdolabı modellerinden satın alan tüketicilerine 1000 TL'ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, kalabalık ailelerin bir araya geldiği, eş, dost, akraba hep birlikte büyük sofraların kurulduğu bayram döneminde en büyük ihtiyaçlardan biri de geniş, yiyecekleri taptaze tutacak teknoloji ile donatılmış buzdolapları.

Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran LG buzdolapları, büyük tencerelerin bile sığabileceği geniş iç hacimleri, enerji tasarrufu sağlamaları, 10 yıl garantili Inverter motorları, sessiz çalışmaları ve yiyecekleri uzun süre taze tutan üstün teknolojileri ile en geniş sofraların bile ihtiyacını karşılıyor.

Bayramı tüketiciler için bir fırsata çeviren LG 5-20 Temmuz'da gerçekleştirdiği kampanya ile LG Brandshop, Teknosa ve Media Marktlardan alınan seçili LG markalı buzdolabı modellerine 1000 TL'ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor.

Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyor.

Böylelikle buzdolabı ihtiyacını karşılayan tüketicilerin, bayram alışverişleri LG'nin hediyesi Sodexo Flexogift hediye kodları ile bedavaya geliyor.

Tüketicilerin kampanyaya katılabilmesi için en geç 20 Temmuz tarihine kadar "http://www.lgkampanya.com" adresindeki bilgileri doldurmaları, satın aldıkları ürünün faturasının fotoğrafını ve kurulum belgelerini net ve okunur şekilde yüklemeleri gerekiyor.

Sodexo Flexogift hediye dijital kodu gönderimi "www.lgkampaya.com" adresine girilen telefon numaralarına yapılıyor.

