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LG'den büyük ailelere özel geniş buzdolabı

28.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

588 litrelik yeni buzdolabı, daha az ses çıkarıyor ve yüzde 32'ye kadar enerji tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL (AA) - LG'nin 588 litrelik yeni buzdolabı geniş ailelere, ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabilme imkanı sunuyor.

LG açıklamasına göre, 2022 model geniş buzdolabı GTL569PSAM, 588 litrelik hacminin yanı sıra 84 santimetrelik genişliğiyle büyük ailelere hitap ediyor.

Enerji tasarruflu ve alttan donduruculu buzdolabında bulunan ve geleneksel kompresörlere göre daha az bileşen içeren LG Inverter Lineer Kompresörü, daha az sürtünme noktasına sahip olduğu için daha az ses çıkarıyor. Yüzde 32'ye kadar enerji tasarrufu sağlayan yeni modelin bu özelliği, kullanıcıların elektrik faturalarına da düşüş olarak yansıyor.

Multi Air Flow özelliği sayesinde hızlı ve eşit soğutma sağlayan GTL569PSAM'da, soğuk hava, buzdolabının her köşesinde bulunan çoklu soğutma havası kanalları vasıtasıyla iletiliyor.

Gıdaları klasik buzdolaplarından 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh özelliğine sahip buzdolabı, hassas sıcaklık kontrolüyle yiyeceklerin doğal tazeliğini koruyor. Dış görüntüleme paneli, ayarların kolayca yapılmasını ve kontrol edilebilmesini sağlıyor.

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