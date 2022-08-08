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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB 2022 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

08.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, lise adaylarının erişimine açıldı. LGS 2. nakil başvuruları bilindiği üzere 1-5 Ağustos tarihinde alınmıştı. MEB LGS nakil tercih sonuçlarını duyurdu. İşte 2022 MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB 2022 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil tercih sonuçları lise adayı öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. LGS tercih sonuçları sonrası herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil dönemi başlamıştı. 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 2. nakil başvuruları 8 Ağustos itibariyle açıklandı. İşte LGS 2. nakil sonuçları..

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2022 MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. nakil tercih işlemlerinin sonuçları açıklandı. LGS 2. nakil başvuru sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

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