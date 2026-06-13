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LGS 2026 soru ve cevapları açıklandı mı? LGS cevap anahtarı saat kaçta yayınlanacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte merak edilenler...

LGS 2026 soru ve cevapları açıklandı mı? LGS cevap anahtarı saat kaçta yayınlanacak?
Sedef Karatay Bingül

13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve öğrencilere 75 dakika süre verildi.

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Sayısal bölüm için adaylara 80 dakika süre tanındı.

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "http://meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

LGS 2026 SORU VE CEVAPLARI DUYURU EKRANI

Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

LGS 2026 soru ve cevapları açıklandı mı? LGS cevap anahtarı saat kaçta yayınlanacak? 1

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler ve veliler, sınav sonrası süreçte MEB tarafından yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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