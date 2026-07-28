MEB'den okullarda köklü değişiklik! Yeni dönem kuralları açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle okul güvenliği, kayıt ve nakil işlemleri, devamsızlık, seçmeli dersler ve disiplin uygulamalarında yeni kurallar hayata geçirildi.

OKUL YÖNETİMİ ÇANTA VE DOLAPLARDA ARAMA YAPABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek.

Aramaların öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından gerçekleştirileceği, her işlem için de tutanak düzenleneceği belirtildi.

VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILACAK

Yönetmelikle birlikte velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı görüşmeler de yeni bir sisteme bağlandı. Buna göre görüşmeler, okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak.

KAYIT VE NAKİL SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEMELER

İlk kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgileri esas alınarak yapılacak. Gerekli görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası talep edilebilecek.

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim öğretim yılının bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek.

Ancak doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı uygulanmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrenciler ile 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.

Ayrıca kardeşlerin aynı okulda eğitim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil yapılabilmesi ve ağır engelli yakınının tedavi gördüğü yerde eğitim alınabilmesine ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.

SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri artık ocak ve şubat aylarında yapılacak. Tercihler, veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.

Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise eğitim öğretim yılının ilk haftasında tercih yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

DEVAMSIZLIKTA VELİLERE OTOMATİK BİLGİLENDİRME

Yeni düzenlemeyle özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak.

Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan ancak sınıf geçen öğrenciler ise teşekkür ya da takdir belgesi alamayacak.

KARNEYLE BİRLİKTE GELİŞİM RAPORU VERİLECEK

Beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek.

Raporda öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra devam durumu ile sosyal ve duygusal gelişimlerine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.

DİSİPLİN KURALLARI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikte disiplin hükümleri de güncellendi. Buna göre öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı şekilde kullanması disiplin kapsamına alındı.

Ayrıca okul ortamında siyasi sembol ve materyal bulundurulmaması, dijital araçların bilinçli kullanılması, mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadele gibi konular da öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer aldı.