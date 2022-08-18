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LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 3. nakiller ne zaman belli olacak?

18.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS nakil süreci, 25 Temmuz tarihinde açıklanan LGS tercih sonuçlarıyla beraber başlamıştı. LGS 1. VE LGS 2. nakillerin sonlanmasıyla LGS 3. nakiller başlamıştı. Peki LGS 3. nakiller ne zaman açıklanacak? LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? İşte LGS 3. nakiller...

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 3. nakiller ne zaman belli olacak?

LGS nakil sonuçları için geri sayım devam ediyor. İki nakil süreci sonucunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri, 17 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların sonlanmasıyla LGS 3. nakil sonuçları için açıklama bekleniyor. Peki MEB ile LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı…

tc meb

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklandı. Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşıldı. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması işlemi 9 Ağustos- 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonları nakil yerleştirme sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

lisee

LİSE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

LGS tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldıktan sonra lise kayıtlarının başlayacağı düşünülüyor.

mebbb

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıtta gerekli belgeler okullara göre değişiklik gösteriyor.

Fakat liselere kayıt sırasında istenen belgeler çoğunlukla şu şekilde:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
Ortaöğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden)
4 Adet vesikalık fotoğraf


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