LGS ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR 2023! LGS ek tercihler ne zaman? 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları

LGS tercih sonuçları açıklamasının ardından Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ya da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenim görmek isteyen adaylar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. lise yerleştirme sonuçları Meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden erişime açıldı. LGS 2023 boş kontenjanlar merak konusu oldu. İşte LGS 2023-2024 boş kontenjanlar, başarı sıralamaları ve taban puanları ile ilgili detaylar...

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.

LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.

MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını internet adresinden açıkladı.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.

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