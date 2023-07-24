EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR 2023! LGS ek tercihler ne zaman? 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları

LGS ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR 2023! LGS ek tercihler ne zaman? 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları

24.07.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS Anadolu Lisesi boş kontenjanlar listesi, lise yerleştirme sonuçları nedeniyle merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre yerleştirmeye esas 1 nakil tercih başvuruları 24 - 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak. Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları hakkında bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, LGS ek tercihler ne zaman? İşte LGS 2. tercihler ile ilgili detaylar...

LGS tercih sonuçları açıklamasının ardından Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ya da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenim görmek isteyen adaylar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. lise yerleştirme sonuçları Meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden erişime açıldı. LGS 2023 boş kontenjanlar merak konusu oldu. İşte LGS 2023-2024 boş kontenjanlar, başarı sıralamaları ve taban puanları ile ilgili detaylar...

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.

LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.

MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını internet adresinden açıkladı.

LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI

LGS 2

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdıKPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdı
Öğrenciler ve üniversiteleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar!Öğrenciler ve üniversiteleri ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar!

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.