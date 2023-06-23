LGS BİRİNCİSİ KİM? 2023 LGS birincileri kimler, tam puan alanlar hangi ilden ve okullardan? Tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı!

LGS birincisi ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapacak. Peki, LGS birincileri kimler, tam puan alanlar hangi ilden? Tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı ve detaylar haberimizde...

LGS BİRİNCİSİ KİM?

LGS sınavına 1 milyon 30 bin 195 öğrenci girdi.

LGS 2023 merkezi sınavına katılım oranı yüzde 82 olarak açıklandı.

Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

