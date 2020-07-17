YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. LGS il birincisi Kağızman’dan

LGS il birincisi Kağızman’dan

KARS HABERLERİ  | 17.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

2020 LGS sınav sonuçları açıklandı, Kars genelinde heyecanla beklenen sonuçlara göre 492,5 puan alan Kağızman Kazım Karabekir ortaokulu öğrencisi Salih Burak Gündoğan Kars il birincisi oldu.LGS Kars il birincisinin Kağızman’dan çıkması ilçe halkını sevindirdi.

LGS il birincisi Kağızman’dan

2020 LGS sınav sonuçları açıklandı, Kars genelinde heyecanla beklenen sonuçlara göre 492,5 puan alan Kağızman Kazım Karabekir ortaokulu öğrencisi Salih Burak Gündoğan Kars il birincisi oldu.
LGS Kars il birincisinin Kağızman’dan çıkması ilçe halkını sevindirdi. Kazım Karabekir 8. sınıf öğrencisi Salih Burak Gündoğan, sadece 1 yanlış yaparak 492,5 puanla büyük bir başarı elde etti. Yanlış yaptığı bir soruyu da sınavdan sonra kontrol ettiğinde çözebildiğini ve sınavın heyecanıyla atladığını fark eden Salih Burak Gündoğan yine de elde ettiği başarıdan mutlu olduğunu belirtti.
Salih Burak Gündoğan’ın öğretmen olan babası Yavuz Gündoğan, oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Baba Yavuz Gündoğan, özelikle Kağızman’da eğitimin bu denli başarılı olmasını sağlayan yeni okulların yapılmasına vesile olan, sınava girecek öğrencilerin tamamına her türlü eğitim araçları göndererek destek olan 65.Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür etiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Kars Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:44
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:43
Yatsı
21:26

Kars Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.