LGS il birincisi Kağızman’dan

2020 LGS sınav sonuçları açıklandı, Kars genelinde heyecanla beklenen sonuçlara göre 492,5 puan alan Kağızman Kazım Karabekir ortaokulu öğrencisi Salih Burak Gündoğan Kars il birincisi oldu.

LGS Kars il birincisinin Kağızman’dan çıkması ilçe halkını sevindirdi. Kazım Karabekir 8. sınıf öğrencisi Salih Burak Gündoğan, sadece 1 yanlış yaparak 492,5 puanla büyük bir başarı elde etti. Yanlış yaptığı bir soruyu da sınavdan sonra kontrol ettiğinde çözebildiğini ve sınavın heyecanıyla atladığını fark eden Salih Burak Gündoğan yine de elde ettiği başarıdan mutlu olduğunu belirtti.

Salih Burak Gündoğan’ın öğretmen olan babası Yavuz Gündoğan, oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baba Yavuz Gündoğan, özelikle Kağızman’da eğitimin bu denli başarılı olmasını sağlayan yeni okulların yapılmasına vesile olan, sınava girecek öğrencilerin tamamına her türlü eğitim araçları göndererek destek olan 65.Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür etiğini söyledi.

