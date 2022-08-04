LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2. nakiller ne zaman belli olacak 2022? Nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

LGS 1. nakil işlemlerinin sonlanmasıyla beraber 2. nakil süreci başlamış oldu. 25 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için nakil süreçleri başladı. Peki LGS 2. tercih, nakil sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var? İşte 2022 LGS tercih ve nakilleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARINDA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS nakil başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LİSE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

LGS tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldıktan sonra lise kayıtlarının başlayacağı düşünülüyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıtta gerekli belgeler okullara göre değişiklik gösteriyor.

Fakat liselere kayıt sırasında istenen belgeler çoğunlukla şu şekilde:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden)

4 Adet vesikalık fotoğraf

