LGS ne zaman? 2023 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2023 hakkında detaylar öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her yıl MEB tarafından düzenlenen LGS sınavı tarihleri yeni yılın yaklaşmasıyla beraber gündemde yer aldı. Peki 2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS 2023 sınav tarihi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS sınav tarihine dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILDI?

2021 LGS sınavı 6 Haziran'da yapılmış sınav sonuçları ise 30 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanmıştı.



