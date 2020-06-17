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LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Pendik Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı 95 okulda dezenfekte çalışması yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, Pendik’te 95 okulda gerçekleştirilecek. Pendik Belediyesi de sınav öncesi öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Belediyenin ekipleri özel kıyafetler giyerek okullarda çalışma başlattı. Ekipler okullardaki sınavın yapılacağı sınıfları insan sağlığına zarar vermeyen kimyasallar ilaçladı. Bunun yanı sıra okullardaki lavabo, abdesthane ve öğretmenler odası gibi tüm üniteler dezenfekte edildi.

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