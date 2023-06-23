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LGS SINAV SONUCU SORGULAMA MEB.GOV.TR EKRANI: 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

23.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adayların gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUCU SORGULAMA MEB.GOV.TR EKRANI: 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

LGS sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü yapıldı. Birçok kişi arama motorlarında "2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

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Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor. MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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