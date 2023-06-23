EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları belli oldu mu? Anadolu Lisesi, Fen Lises, Meslek Lisesi taban puanları

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları belli oldu mu? Anadolu Lisesi, Fen Lises, Meslek Lisesi taban puanları

23.06.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Lise taban ve tavan puanları tercih aşamasında öğrencilere yardımcı olacak. LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından öğrenciler bu seneki puanlara ulaşabilecek ve tercihlerini buna göre yapacaklar. Peki, LGS lise taban tavan puanları belli oldu mu? İşte Anadolu Lisesi, Fen Lises, Meslek Lisesi taban puanları hakkında detaylar

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları belli oldu mu? Anadolu Lisesi, Fen Lises, Meslek Lisesi taban puanları

LGS taban puanları 2023 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. 4 Haziran tarihinde düzenlenen LGS sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyıorlar. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte LGS lise taban tavan puanları hakkında detaylar

LGS 2023 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Henüz MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayımlanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılıyor.

adana-okullar

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde:
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan
tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 2023 Adana lise taban puanları!LGS 2023 Adana lise taban puanları!
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldiÜniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
LGS taban puanları Lise taban puanları lgs

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Heyecanla beklenen sınav sonuçları açıklandı!

Heyecanla beklenen sınav sonuçları açıklandı!

LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SINAV SONUCU SORGULAMA

LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SINAV SONUCU SORGULAMA

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.