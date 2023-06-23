LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS lise taban tavan puanları belli oldu mu? Anadolu Lisesi, Fen Lises, Meslek Lisesi taban puanları

LGS taban puanları 2023 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. 4 Haziran tarihinde düzenlenen LGS sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyıorlar. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte LGS lise taban tavan puanları hakkında detaylar

LGS 2023 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Henüz MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayımlanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılıyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde:

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan

tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel

yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



