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LGS sınavı sonrası okul megafonlarından yapılan bir garip anons

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) belirlenen saatte sona erdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) belirlenen saatte sona erdi. Sevil Kaynak Ortaokulu’nda da yapılan sınavın sona ermesi ile birlikte öğrenciler dışarıya çıkmaya hazırlanırken okul megafonlarından ‘Çocuklar rica ediyorum dışarıda gazeteciler var, dikkat’ şeklinde anons yapıldı. Anonsun ne maksatla yapıldığı ise bilinmiyor.
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon öğrenci LGS sınavında ter döktü. Denizli’de ise 256 okulda 19 bin 254 öğrenci hayalleri için sınavında yarıştı. İlk oturum saat 09.30’da başlarken ve 10.45’te sona erdi. Öğrenciler ikinci oturum öncesi 45 dakikalık bir ara ile okul bahçesinden çıkmamak kaydıyla hava alma imkanı buldu.
İkinci oturum ise 11.30’da başlayarak ve 12.50’de sona erdi. Tüm okullarda güvenlik görevlilerin yanı sıra polis ekipleri de öğrenci ve ailelerinin güvenliği ve sağlığı için görev aldı. LGS sınavının bitmesi ile öğrenciler dışarıda bekleyen ailelerine koştu. Sınavın stresini bitiren öğrencilerin kimisi iyi geçen sınavın mutluluğunu kimi ise istediği gibi geçmeyen sınavın üzüntüsünü ailelerine sarılarak paylaştı. Öğrencilerin sınavdan çıktığı esnada okul hoparlöründen yapılan anons ise dikkat çekti. Sevil Kaynak Ortaokulu hoparlöründen henüz kimin yaptığı belli olmayan bir anons yapıldı. Okuldan yapılan anons ise ‘Çocuklar rica ediyorum dışarıda gazeteciler var, dikkat’ şeklinde oldu.
Öte yandan sınavda ter döken öğrenciler özellikle matematik sorularında zorlandıklarını belirtti. Pandemi sürecinde evde çalışmanın okulda ders çalışmak gibi olmadığını belirtti. Öğrenciler sınavda da çok heyecanlandıklarını söyledi.

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