LGS sonuçları açıklandı! MEB 2025 LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçlarına nasıl itiraz edilir? 2025 LGS tercihleri ne zaman? 2025 LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS sonuçları ve sorgulama ekranı için son dakika haberi geldi. Milyonlar nefesini tuttu, ekranlara kilitlendi. MEB’in yayımladığı kılavuzda da belirtildiği gibi, 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklandı.

LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sonuçlara itiraz, sonuçların https://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren 5 takvim günü içinde, https://odsgm.meb.gov.tr adresindeki e-İtiraz bölümü üzerinden elektronik olarak yapılabilecek.

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB’in yayımladığı kılavuza göre, LGS tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025’te ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercihler, https://e-okul.meb.gov.tr adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sınava giren tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Bu tercih yapılmazsa, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

LGS NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süreç, öğrencilerin istedikleri okullara yerleşebilmeleri için ek fırsat sunacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, “LGS sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir” dedi.