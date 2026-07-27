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LGS tercihleri için son gün! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih maratonunda bugün son gün. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen tercih süreci saat 17.00'de tamamlanırken, öğrenciler ve veliler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden son kez güncelleyebilecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanların ise açıklanacağı tarih belli oldu.

LGS tercihleri için son gün! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17.00'de sona erecek.

3 GRUPTA TERCİH YAPILIYOR

Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercih yapıyor.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine 9 bin 210, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimlerine e-Okul sistemi ve "Rota Maarif" platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.

LGS tercihleri için son gün! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA

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