Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi savunma hattını genç ve yerli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, stoper rotasyonunu genişletmek amacıyla eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadroya kazandırmayı hedefliyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e imza atmıştı.

Ancak genç savunmacı burada beklediği süreleri alamayınca yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali gündeme geldi. Galatasaray da bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçti.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk'un, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak Yusuf Akçiçek'i kadroda görmek istediği öğrenildi. Yerli statüsünde olması ve kulübün altyapısından yetişmesi de transferi daha cazip hale getiren unsurlar arasında yer alıyor.

AL HILAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim, 20 yaşındaki stoperin kiralanması için Al Hilal ile temaslara başladı. Suudi Arabistan ekibinin de kiralama formülüne olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Planlanan anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin bulunmayacağı, Yusuf Akçiçek'in göstereceği performansın ardından geleceğiyle ilgili kararın verileceği ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

Yusuf Akçiçek, geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 12 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 616 dakika sahada kaldı. Düzenli forma şansı bulamayan genç futbolcunun yeniden Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 20 yaşındaki savunmacının, Al Hilal ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.